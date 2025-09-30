- Visão do mercado
EAOA: iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
A taxa do EAOA para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.63 e o mais alto foi 40.63.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EAOA hoje?
Hoje iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) está avaliado em 40.63. O instrumento é negociado dentro de 0.44%, o fechamento de ontem foi 40.45, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EAOA em tempo real.
As ações de iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF está avaliado em 40.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.56% e USD. Monitore os movimentos de EAOA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EAOA?
Você pode comprar ações de iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) pelo preço atual 40.63. Ordens geralmente são executadas perto de 40.63 ou 40.93, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EAOA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EAOA?
Investir em iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF envolve considerar a faixa anual 31.90 - 40.77 e o preço atual 40.63. Muitos comparam 3.75% e 14.90% antes de enviar ordens em 40.63 ou 40.93. Estude as mudanças diárias de preço de EAOA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?
O maior preço de iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) no último ano foi 40.77. As ações oscilaram bastante dentro de 31.90 - 40.77, e a comparação com 40.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?
O menor preço de iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) no ano foi 31.90. A comparação com o preço atual 40.63 e 31.90 - 40.77 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EAOA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EAOA?
No passado iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.45 e 11.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.45
- Open
- 40.63
- Bid
- 40.63
- Ask
- 40.93
- Low
- 40.63
- High
- 40.63
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.44%
- Mudança mensal
- 3.75%
- Mudança de 6 meses
- 14.90%
- Mudança anual
- 11.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8