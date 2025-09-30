- Übersicht
EAOA: iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
Der Wechselkurs von EAOA hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.63 bis zu einem Hoch von 40.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EAOA heute?
Die Aktie von iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) notiert heute bei 40.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.45 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von EAOA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EAOA Dividenden?
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF wird derzeit mit 40.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.56% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EAOA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EAOA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) zum aktuellen Kurs von 40.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.63 oder 40.93 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EAOA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EAOA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF müssen die jährliche Spanne 31.90 - 40.77 und der aktuelle Kurs 40.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.75% und 14.90%, bevor sie Orders zu 40.63 oder 40.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EAOA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?
Der höchste Kurs von iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) im vergangenen Jahr lag bei 40.77. Innerhalb von 31.90 - 40.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) im Laufe des Jahres betrug 31.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.63 und der Spanne 31.90 - 40.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EAOA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EAOA statt?
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.45 und 11.56% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.45
- Eröffnung
- 40.63
- Bid
- 40.63
- Ask
- 40.93
- Tief
- 40.63
- Hoch
- 40.63
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 3.75%
- 6-Monatsänderung
- 14.90%
- Jahresänderung
- 11.56%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8