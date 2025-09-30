- Обзор рынка
EAOA: iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
Курс EAOA за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.63, а максимальная — 40.63.
Следите за динамикой iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EAOA сегодня?
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) сегодня оценивается на уровне 40.63. Инструмент торгуется в пределах 0.44%, вчерашнее закрытие составило 40.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EAOA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF?
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF в настоящее время оценивается в 40.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.56% и USD. Отслеживайте движения EAOA на графике в реальном времени.
Как купить акции EAOA?
Вы можете купить акции iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) по текущей цене 40.63. Ордера обычно размещаются около 40.63 или 40.93, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EAOA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EAOA?
Инвестирование в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 31.90 - 40.77 и текущей цены 40.63. Многие сравнивают 3.75% и 14.90% перед размещением ордеров на 40.63 или 40.93. Изучайте ежедневные изменения цены EAOA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?
Самая высокая цена iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) за последний год составила 40.77. Акции заметно колебались в пределах 31.90 - 40.77, сравнение с 40.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?
Самая низкая цена iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) за год составила 31.90. Сравнение с текущими 40.63 и 31.90 - 40.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EAOA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EAOA?
В прошлом iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.45 и 11.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.45
- Open
- 40.63
- Bid
- 40.63
- Ask
- 40.93
- Low
- 40.63
- High
- 40.63
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 3.75%
- 6-месячное изменение
- 14.90%
- Годовое изменение
- 11.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8