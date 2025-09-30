КотировкиРазделы
Валюты / EAOA
EAOA: iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

40.63 USD 0.18 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EAOA за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.63, а максимальная — 40.63.

Следите за динамикой iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EAOA сегодня?

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) сегодня оценивается на уровне 40.63. Инструмент торгуется в пределах 0.44%, вчерашнее закрытие составило 40.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EAOA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF?

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF в настоящее время оценивается в 40.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.56% и USD. Отслеживайте движения EAOA на графике в реальном времени.

Как купить акции EAOA?

Вы можете купить акции iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) по текущей цене 40.63. Ордера обычно размещаются около 40.63 или 40.93, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EAOA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EAOA?

Инвестирование в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 31.90 - 40.77 и текущей цены 40.63. Многие сравнивают 3.75% и 14.90% перед размещением ордеров на 40.63 или 40.93. Изучайте ежедневные изменения цены EAOA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?

Самая высокая цена iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) за последний год составила 40.77. Акции заметно колебались в пределах 31.90 - 40.77, сравнение с 40.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?

Самая низкая цена iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) за год составила 31.90. Сравнение с текущими 40.63 и 31.90 - 40.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EAOA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EAOA?

В прошлом iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.45 и 11.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.63 40.63
Годовой диапазон
31.90 40.77
Предыдущее закрытие
40.45
Open
40.63
Bid
40.63
Ask
40.93
Low
40.63
High
40.63
Объем
1
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
3.75%
6-месячное изменение
14.90%
Годовое изменение
11.56%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8