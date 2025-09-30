报价部分
货币 / EAOA
EAOA: iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

40.63 USD 0.18 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EAOA汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点40.63和高点40.63进行交易。

关注iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EAOA股票今天的价格是多少？

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF股票今天的定价为40.63。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为40.45，交易量达到1。EAOA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF目前的价值为40.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.56%和USD。实时查看图表以跟踪EAOA走势。

如何购买EAOA股票？

您可以以40.63的当前价格购买iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF股票。订单通常设置在40.63或40.93附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EAOA的实时图表更新。

如何投资EAOA股票？

投资iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF需要考虑年度范围31.90 - 40.77和当前价格40.63。许多人在以40.63或40.93下订单之前，会比较3.75%和。实时查看EAOA价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF的最高价格是40.77。在31.90 - 40.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF的绩效。

iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF（EAOA）的最低价格为31.90。将其与当前的40.63和31.90 - 40.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EAOA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EAOA股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.45和11.56%中可见。

日范围
40.63 40.63
年范围
31.90 40.77
前一天收盘价
40.45
开盘价
40.63
卖价
40.63
买价
40.93
最低价
40.63
最高价
40.63
交易量
1
日变化
0.44%
月变化
3.75%
6个月变化
14.90%
年变化
11.56%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8