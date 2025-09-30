- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EAOA: iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
Il tasso di cambio EAOA ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.63 e ad un massimo di 40.63.
Segui le dinamiche di iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EAOA oggi?
Oggi le azioni iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF sono prezzate a 40.63. Viene scambiato all'interno di 0.44%, la chiusura di ieri è stata 40.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EAOA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF pagano dividendi?
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF è attualmente valutato a 40.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EAOA.
Come acquistare azioni EAOA?
Puoi acquistare azioni iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF al prezzo attuale di 40.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.63 o 40.93, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EAOA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EAOA?
Investire in iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.90 - 40.77 e il prezzo attuale 40.63. Molti confrontano 3.75% e 14.90% prima di effettuare ordini su 40.63 o 40.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EAOA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?
Il prezzo massimo di iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF nell'ultimo anno è stato 40.77. All'interno di 31.90 - 40.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF?
Il prezzo più basso di iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA) nel corso dell'anno è stato 31.90. Confrontandolo con gli attuali 40.63 e 31.90 - 40.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EAOA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EAOA?
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.45 e 11.56%.
- Chiusura Precedente
- 40.45
- Apertura
- 40.63
- Bid
- 40.63
- Ask
- 40.93
- Minimo
- 40.63
- Massimo
- 40.63
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 3.75%
- Variazione Semestrale
- 14.90%
- Variazione Annuale
- 11.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8