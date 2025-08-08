Moedas / DOCS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DOCS: Doximity Inc Class A
72.98 USD 0.32 (0.44%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DOCS para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.90 e o mais alto foi 73.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Doximity Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOCS Notícias
- Canaccord Genuity eleva preço-alvo das ações da Doximity para US$ 67 devido ao potencial de IA
- Canaccord Genuity raises Doximity stock price target to $67 on AI potential
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Raymond James mantém classificação de Outperform para ações da Doximity com preço-alvo de US$ 75
- Raymond James reiterates Outperform rating on Doximity stock at $75 target
- Doximity (DOCS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Preço-alvo das ações da Doximity elevado para US$ 75 pela BofA Securities
- Doximity stock price target raised to $75 from $66 at BofA Securities
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Dr. Martens CFO transfers shares to ISA accounts
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Veeva Systems stock price target raised to $326 by Wells Fargo
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Hims & Hers Drives the Consumer-Centric Transformation in Digital Care
- DOCS Stock Up in Pre-Market Post Q1 Earnings Beat, Gross Margin Down
- Doximity stock price target raised to $69 by Piper Sandler on AI innovation
- Doximity Analysts Increase Their Forecasts After Strong Q1 Earnings - Doximity (NYSE:DOCS)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Earnings call transcript: Doximity beats Q1 2026 expectations, stock surges
- Doximity stock price target raised to $75 from $65 at Raymond James
- Evercore ISI raises Doximity stock price target to $75 on strong performance
Faixa diária
72.90 73.37
Faixa anual
40.87 85.22
- Fechamento anterior
- 72.66
- Open
- 73.09
- Bid
- 72.98
- Ask
- 73.28
- Low
- 72.90
- High
- 73.37
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.44%
- Mudança mensal
- 11.71%
- Mudança de 6 meses
- 25.35%
- Mudança anual
- 67.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh