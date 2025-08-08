KurseKategorien
Währungen / DOCS
Zurück zum Aktien

DOCS: Doximity Inc Class A

73.61 USD 0.95 (1.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DOCS hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.87 bis zu einem Hoch von 74.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Doximity Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOCS News

Tagesspanne
72.87 74.06
Jahresspanne
40.87 85.22
Vorheriger Schlusskurs
72.66
Eröffnung
73.09
Bid
73.61
Ask
73.91
Tief
72.87
Hoch
74.06
Volumen
2.060 K
Tagesänderung
1.31%
Monatsänderung
12.67%
6-Monatsänderung
26.43%
Jahresänderung
69.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K