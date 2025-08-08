Währungen / DOCS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DOCS: Doximity Inc Class A
73.61 USD 0.95 (1.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOCS hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.87 bis zu einem Hoch von 74.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Doximity Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOCS News
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Doximity (DOCS) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Canaccord Genuity raises Doximity stock price target to $67 on AI potential
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Doximity: Raymond James bestätigt Outperform-Rating nach Erweiterung von KI-Funktionen
- Raymond James reiterates Outperform rating on Doximity stock at $75 target
- Doximity (DOCS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Doximity: BofA Securities hebt Kursziel auf 75 US-Dollar an
- Doximity stock price target raised to $75 from $66 at BofA Securities
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Dr. Martens CFO transfers shares to ISA accounts
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Veeva Systems stock price target raised to $326 by Wells Fargo
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Hims & Hers Drives the Consumer-Centric Transformation in Digital Care
- DOCS Stock Up in Pre-Market Post Q1 Earnings Beat, Gross Margin Down
- Doximity stock price target raised to $69 by Piper Sandler on AI innovation
- Doximity Analysts Increase Their Forecasts After Strong Q1 Earnings - Doximity (NYSE:DOCS)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Earnings call transcript: Doximity beats Q1 2026 expectations, stock surges
- Doximity stock price target raised to $75 from $65 at Raymond James
Tagesspanne
72.87 74.06
Jahresspanne
40.87 85.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.66
- Eröffnung
- 73.09
- Bid
- 73.61
- Ask
- 73.91
- Tief
- 72.87
- Hoch
- 74.06
- Volumen
- 2.060 K
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- 12.67%
- 6-Monatsänderung
- 26.43%
- Jahresänderung
- 69.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K