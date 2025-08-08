Divisas / DOCS
DOCS: Doximity Inc Class A
72.66 USD 0.58 (0.80%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DOCS de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.31, mientras que el máximo ha alcanzado 72.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Doximity Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
71.31 72.90
Rango anual
40.87 85.22
- Cierres anteriores
- 72.08
- Open
- 72.33
- Bid
- 72.66
- Ask
- 72.96
- Low
- 71.31
- High
- 72.90
- Volumen
- 1.651 K
- Cambio diario
- 0.80%
- Cambio mensual
- 11.22%
- Cambio a 6 meses
- 24.80%
- Cambio anual
- 67.03%
