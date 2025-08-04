Валюты / DOCS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DOCS: Doximity Inc Class A
72.08 USD 0.39 (0.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOCS за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.52, а максимальная — 73.04.
Следите за динамикой Doximity Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DOCS
- Doximity (DOCS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- BofA Securities повышает целевую цену акций Doximity до $75 с $66
- Doximity stock price target raised to $75 from $66 at BofA Securities
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Dr. Martens CFO transfers shares to ISA accounts
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Veeva Systems stock price target raised to $326 by Wells Fargo
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Hims & Hers Drives the Consumer-Centric Transformation in Digital Care
- DOCS Stock Up in Pre-Market Post Q1 Earnings Beat, Gross Margin Down
- Doximity stock price target raised to $69 by Piper Sandler on AI innovation
- Doximity Analysts Increase Their Forecasts After Strong Q1 Earnings - Doximity (NYSE:DOCS)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Earnings call transcript: Doximity beats Q1 2026 expectations, stock surges
- Doximity stock price target raised to $75 from $65 at Raymond James
- Evercore ISI raises Doximity stock price target to $75 on strong performance
- Doximity (DOCS) Q1 Revenue Rises 15%
- Doximity (DOCS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Doximity earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Claritev Corporation (CTEV) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
71.52 73.04
Годовой диапазон
40.87 85.22
- Предыдущее закрытие
- 72.47
- Open
- 72.58
- Bid
- 72.08
- Ask
- 72.38
- Low
- 71.52
- High
- 73.04
- Объем
- 2.382 K
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 10.33%
- 6-месячное изменение
- 23.81%
- Годовое изменение
- 65.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.