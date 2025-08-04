货币 / DOCS
DOCS: Doximity Inc Class A
72.08 USD 0.39 (0.54%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOCS汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点71.52和高点73.04进行交易。
关注Doximity Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOCS新闻
- Doximity (DOCS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- 美银证券上调Doximity目标价至75美元，此前为66美元
- Doximity stock price target raised to $75 from $66 at BofA Securities
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Dr. Martens CFO transfers shares to ISA accounts
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Veeva Systems stock price target raised to $326 by Wells Fargo
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Hims & Hers Drives the Consumer-Centric Transformation in Digital Care
- DOCS Stock Up in Pre-Market Post Q1 Earnings Beat, Gross Margin Down
- Doximity stock price target raised to $69 by Piper Sandler on AI innovation
- Doximity Analysts Increase Their Forecasts After Strong Q1 Earnings - Doximity (NYSE:DOCS)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Earnings call transcript: Doximity beats Q1 2026 expectations, stock surges
- Doximity stock price target raised to $75 from $65 at Raymond James
- Evercore ISI raises Doximity stock price target to $75 on strong performance
- Doximity (DOCS) Q1 Revenue Rises 15%
- Doximity (DOCS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
- Doximity earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Claritev Corporation (CTEV) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
日范围
71.52 73.04
年范围
40.87 85.22
- 前一天收盘价
- 72.47
- 开盘价
- 72.58
- 卖价
- 72.08
- 买价
- 72.38
- 最低价
- 71.52
- 最高价
- 73.04
- 交易量
- 2.382 K
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- 10.33%
- 6个月变化
- 23.81%
- 年变化
- 65.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值