DOCS: Doximity Inc Class A

73.61 USD 0.95 (1.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DOCSの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり72.87の安値と74.06の高値で取引されました。

Doximity Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
72.87 74.06
1年のレンジ
40.87 85.22
以前の終値
72.66
始値
73.09
買値
73.61
買値
73.91
安値
72.87
高値
74.06
出来高
2.060 K
1日の変化
1.31%
1ヶ月の変化
12.67%
6ヶ月の変化
26.43%
1年の変化
69.22%
