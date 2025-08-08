通貨 / DOCS
DOCS: Doximity Inc Class A
73.61 USD 0.95 (1.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOCSの今日の為替レートは、1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり72.87の安値と74.06の高値で取引されました。
Doximity Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DOCS News
- Doximity (DOCS) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Canaccord Genuity、AIの可能性によりDoximityの株価目標を67ドルに引き上げ
- Canaccord Genuity raises Doximity stock price target to $67 on AI potential
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- レイモンド・ジェームズ、Doximity株に75ドル目標で「アウトパフォーム」評価を維持
- Raymond James reiterates Outperform rating on Doximity stock at $75 target
- Doximity (DOCS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- BofA SecuritiesがDoximityの目標株価を66ドルから75ドルに引き上げ
- Doximity stock price target raised to $75 from $66 at BofA Securities
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Dr. Martens CFO transfers shares to ISA accounts
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Veeva Systems stock price target raised to $326 by Wells Fargo
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Hims & Hers Drives the Consumer-Centric Transformation in Digital Care
- DOCS Stock Up in Pre-Market Post Q1 Earnings Beat, Gross Margin Down
- Doximity stock price target raised to $69 by Piper Sandler on AI innovation
- Doximity Analysts Increase Their Forecasts After Strong Q1 Earnings - Doximity (NYSE:DOCS)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Earnings call transcript: Doximity beats Q1 2026 expectations, stock surges
- Doximity stock price target raised to $75 from $65 at Raymond James
1日のレンジ
72.87 74.06
1年のレンジ
40.87 85.22
- 以前の終値
- 72.66
- 始値
- 73.09
- 買値
- 73.61
- 買値
- 73.91
- 安値
- 72.87
- 高値
- 74.06
- 出来高
- 2.060 K
- 1日の変化
- 1.31%
- 1ヶ月の変化
- 12.67%
- 6ヶ月の変化
- 26.43%
- 1年の変化
- 69.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K