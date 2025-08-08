QuotazioniSezioni
DOCS: Doximity Inc Class A

72.84 USD 0.77 (1.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DOCS ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.78 e ad un massimo di 74.44.

Segui le dinamiche di Doximity Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
72.78 74.44
Intervallo Annuale
40.87 85.22
Chiusura Precedente
73.61
Apertura
73.87
Bid
72.84
Ask
73.14
Minimo
72.78
Massimo
74.44
Volume
2.184 K
Variazione giornaliera
-1.05%
Variazione Mensile
11.50%
Variazione Semestrale
25.11%
Variazione Annuale
67.45%
