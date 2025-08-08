Valute / DOCS
DOCS: Doximity Inc Class A
72.84 USD 0.77 (1.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DOCS ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.78 e ad un massimo di 74.44.
Segui le dinamiche di Doximity Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DOCS News
Intervallo Giornaliero
72.78 74.44
Intervallo Annuale
40.87 85.22
- Chiusura Precedente
- 73.61
- Apertura
- 73.87
- Bid
- 72.84
- Ask
- 73.14
- Minimo
- 72.78
- Massimo
- 74.44
- Volume
- 2.184 K
- Variazione giornaliera
- -1.05%
- Variazione Mensile
- 11.50%
- Variazione Semestrale
- 25.11%
- Variazione Annuale
- 67.45%
20 settembre, sabato