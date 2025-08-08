통화 / DOCS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DOCS: Doximity Inc Class A
72.84 USD 0.77 (1.05%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DOCS 환율이 오늘 -1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 72.78이고 고가는 74.44이었습니다.
Doximity Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOCS News
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Doximity (DOCS) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 카나코드 제뉴이티, Doximity 목표 주가 $67로 상향 조정: AI 잠재력 주목
- Canaccord Genuity raises Doximity stock price target to $67 on AI potential
- Gold Stocks AngloGold, Kinross Enter IBD's Spotlight; 6 Other Stocks Get Flagged For Quality Too
- Doximity, Raymond James ’매수’ 등급 재확인, 목표가 $75
- Raymond James reiterates Outperform rating on Doximity stock at $75 target
- Doximity (DOCS) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Doximity 목표 주가, BofA Securities, 75달러로 상향
- Doximity stock price target raised to $75 from $66 at BofA Securities
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- HIMS' Personalized Wellness Platform Expands Preventive Care Access
- Dr. Martens CFO transfers shares to ISA accounts
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Veeva Systems stock price target raised to $326 by Wells Fargo
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Palantir Among AI Stocks Rising Onto Best Stocks Lists: It was Among New Names Added To The IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Hims & Hers Drives the Consumer-Centric Transformation in Digital Care
- DOCS Stock Up in Pre-Market Post Q1 Earnings Beat, Gross Margin Down
- Doximity stock price target raised to $69 by Piper Sandler on AI innovation
- Doximity Analysts Increase Their Forecasts After Strong Q1 Earnings - Doximity (NYSE:DOCS)
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Earnings call transcript: Doximity beats Q1 2026 expectations, stock surges
일일 변동 비율
72.78 74.44
년간 변동
40.87 85.22
- 이전 종가
- 73.61
- 시가
- 73.87
- Bid
- 72.84
- Ask
- 73.14
- 저가
- 72.78
- 고가
- 74.44
- 볼륨
- 2.184 K
- 일일 변동
- -1.05%
- 월 변동
- 11.50%
- 6개월 변동
- 25.11%
- 년간 변동율
- 67.45%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K