DOCS: Doximity Inc Class A
72.84 USD 0.77 (1.05%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DOCS a changé de -1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.78 et à un maximum de 74.44.
Suivez la dynamique Doximity Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
72.78 74.44
Range Annuel
40.87 85.22
- Clôture Précédente
- 73.61
- Ouverture
- 73.87
- Bid
- 72.84
- Ask
- 73.14
- Plus Bas
- 72.78
- Plus Haut
- 74.44
- Volume
- 2.184 K
- Changement quotidien
- -1.05%
- Changement Mensuel
- 11.50%
- Changement à 6 Mois
- 25.11%
- Changement Annuel
- 67.45%
20 septembre, samedi