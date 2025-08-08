FiyatlarBölümler
Dövizler / DOCS
Geri dön - Hisse senetleri

DOCS: Doximity Inc Class A

72.84 USD 0.77 (1.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DOCS fiyatı bugün -1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.78 ve Yüksek fiyatı olarak 74.44 aralığında işlem gördü.

Doximity Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOCS haberleri

Günlük aralık
72.78 74.44
Yıllık aralık
40.87 85.22
Önceki kapanış
73.61
Açılış
73.87
Satış
72.84
Alış
73.14
Düşük
72.78
Yüksek
74.44
Hacim
2.184 K
Günlük değişim
-1.05%
Aylık değişim
11.50%
6 aylık değişim
25.11%
Yıllık değişim
67.45%
21 Eylül, Pazar