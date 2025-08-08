Dövizler / DOCS
DOCS: Doximity Inc Class A
72.84 USD 0.77 (1.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DOCS fiyatı bugün -1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.78 ve Yüksek fiyatı olarak 74.44 aralığında işlem gördü.
Doximity Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
72.78 74.44
Yıllık aralık
40.87 85.22
- Önceki kapanış
- 73.61
- Açılış
- 73.87
- Satış
- 72.84
- Alış
- 73.14
- Düşük
- 72.78
- Yüksek
- 74.44
- Hacim
- 2.184 K
- Günlük değişim
- -1.05%
- Aylık değişim
- 11.50%
- 6 aylık değişim
- 25.11%
- Yıllık değişim
- 67.45%
21 Eylül, Pazar