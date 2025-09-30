- Visão do mercado
DFGP: Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
A taxa do DFGP para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.56 e o mais alto foi 55.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFGP hoje?
Hoje Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) está avaliado em 55.57. O instrumento é negociado dentro de -0.02%, o fechamento de ontem foi 55.58, e o volume de negociação atingiu 261. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFGP em tempo real.
As ações de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF está avaliado em 55.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.43% e USD. Monitore os movimentos de DFGP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFGP?
Você pode comprar ações de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) pelo preço atual 55.57. Ordens geralmente são executadas perto de 55.57 ou 55.87, enquanto 261 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFGP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFGP?
Investir em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF envolve considerar a faixa anual 51.92 - 55.82 e o preço atual 55.57. Muitos comparam 1.78% e 3.87% antes de enviar ordens em 55.57 ou 55.87. Estude as mudanças diárias de preço de DFGP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF?
O maior preço de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) no último ano foi 55.82. As ações oscilaram bastante dentro de 51.92 - 55.82, e a comparação com 55.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF?
O menor preço de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) no ano foi 51.92. A comparação com o preço atual 55.57 e 51.92 - 55.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFGP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFGP?
No passado Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 55.58 e 0.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 55.58
- Open
- 55.56
- Bid
- 55.57
- Ask
- 55.87
- Low
- 55.56
- High
- 55.65
- Volume
- 261
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- 1.78%
- Mudança de 6 meses
- 3.87%
- Mudança anual
- 0.43%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8