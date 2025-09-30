- Übersicht
DFGP: Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
Der Wechselkurs von DFGP hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.56 bis zu einem Hoch von 55.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFGP heute?
Die Aktie von Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) notiert heute bei 55.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.58 und das Handelsvolumen erreichte 261. Das Live-Chart von DFGP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFGP Dividenden?
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF wird derzeit mit 55.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFGP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFGP-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) zum aktuellen Kurs von 55.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 55.57 oder 55.87 platziert, während 261 und 0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFGP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFGP-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF müssen die jährliche Spanne 51.92 - 55.82 und der aktuelle Kurs 55.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.78% und 3.87%, bevor sie Orders zu 55.57 oder 55.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFGP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) im vergangenen Jahr lag bei 55.82. Innerhalb von 51.92 - 55.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) im Laufe des Jahres betrug 51.92. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 55.57 und der Spanne 51.92 - 55.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFGP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFGP statt?
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.58 und 0.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.58
- Eröffnung
- 55.56
- Bid
- 55.57
- Ask
- 55.87
- Tief
- 55.56
- Hoch
- 55.65
- Volumen
- 261
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 1.78%
- 6-Monatsänderung
- 3.87%
- Jahresänderung
- 0.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8