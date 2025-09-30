クォートセクション
通貨 / DFGP
DFGP: Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

55.61 USD 0.03 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFGPの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり55.56の安値と55.65の高値で取引されました。

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFGP株の現在の価格は？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株価は本日55.61です。0.05%内で取引され、前日の終値は55.58、取引量は171に達しました。DFGPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの現在の価格は55.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.51%やUSDにも注目します。DFGPの動きはライブチャートで確認できます。

DFGP株を買う方法は？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株は現在55.61で購入可能です。注文は通常55.61または55.91付近で行われ、171や0.09%が市場の動きを示します。DFGPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFGP株に投資する方法は？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFへの投資では、年間の値幅51.92 - 55.82と現在の55.61を考慮します。注文は多くの場合55.61や55.91で行われる前に、1.85%や3.94%と比較されます。DFGPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株の最高値は？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの過去1年の最高値は55.82でした。51.92 - 55.82内で株価は大きく変動し、55.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株の最低値は？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF(DFGP)の年間最安値は51.92でした。現在の55.61や51.92 - 55.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFGPの動きはライブチャートで確認できます。

DFGPの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、55.58、0.51%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
55.56 55.65
1年のレンジ
51.92 55.82
以前の終値
55.58
始値
55.56
買値
55.61
買値
55.91
安値
55.56
高値
55.65
出来高
171
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
1.85%
6ヶ月の変化
3.94%
1年の変化
0.51%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8