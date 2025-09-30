- 概要
DFGP: Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGPの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり55.56の安値と55.65の高値で取引されました。
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DFGP株の現在の価格は？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株価は本日55.61です。0.05%内で取引され、前日の終値は55.58、取引量は171に達しました。DFGPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの現在の価格は55.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.51%やUSDにも注目します。DFGPの動きはライブチャートで確認できます。
DFGP株を買う方法は？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株は現在55.61で購入可能です。注文は通常55.61または55.91付近で行われ、171や0.09%が市場の動きを示します。DFGPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFGP株に投資する方法は？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFへの投資では、年間の値幅51.92 - 55.82と現在の55.61を考慮します。注文は多くの場合55.61や55.91で行われる前に、1.85%や3.94%と比較されます。DFGPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株の最高値は？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの過去1年の最高値は55.82でした。51.92 - 55.82内で株価は大きく変動し、55.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの株の最低値は？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF(DFGP)の年間最安値は51.92でした。現在の55.61や51.92 - 55.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFGPの動きはライブチャートで確認できます。
DFGPの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、55.58、0.51%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 55.58
- 始値
- 55.56
- 買値
- 55.61
- 買値
- 55.91
- 安値
- 55.56
- 高値
- 55.65
- 出来高
- 171
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 1.85%
- 6ヶ月の変化
- 3.94%
- 1年の変化
- 0.51%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8