DFGP: Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
今日DFGP汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点55.56和高点55.65进行交易。
关注Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFGP股票今天的价格是多少？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票今天的定价为55.61。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为55.58，交易量达到171。DFGP的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票是否支付股息？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF目前的价值为55.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.51%和USD。实时查看图表以跟踪DFGP走势。
如何购买DFGP股票？
您可以以55.61的当前价格购买Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票。订单通常设置在55.61或55.91附近，而171和0.09%显示市场活动。立即关注DFGP的实时图表更新。
如何投资DFGP股票？
投资Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF需要考虑年度范围51.92 - 55.82和当前价格55.61。许多人在以55.61或55.91下订单之前，会比较1.85%和。实时查看DFGP价格图表，了解每日变化。
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的最高价格是55.82。在51.92 - 55.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的绩效。
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF（DFGP）的最低价格为51.92。将其与当前的55.61和51.92 - 55.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFGP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFGP股票是什么时候拆分的？
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.58和0.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.58
- 开盘价
- 55.56
- 卖价
- 55.61
- 买价
- 55.91
- 最低价
- 55.56
- 最高价
- 55.65
- 交易量
- 171
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 1.85%
- 6个月变化
- 3.94%
- 年变化
- 0.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8