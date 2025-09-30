报价部分
DFGP: Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

55.61 USD 0.03 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFGP汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点55.56和高点55.65进行交易。

关注Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFGP股票今天的价格是多少？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票今天的定价为55.61。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为55.58，交易量达到171。DFGP的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票是否支付股息？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF目前的价值为55.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.51%和USD。实时查看图表以跟踪DFGP走势。

如何购买DFGP股票？

您可以以55.61的当前价格购买Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票。订单通常设置在55.61或55.91附近，而171和0.09%显示市场活动。立即关注DFGP的实时图表更新。

如何投资DFGP股票？

投资Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF需要考虑年度范围51.92 - 55.82和当前价格55.61。许多人在以55.61或55.91下订单之前，会比较1.85%和。实时查看DFGP价格图表，了解每日变化。

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的最高价格是55.82。在51.92 - 55.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的绩效。

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF（DFGP）的最低价格为51.92。将其与当前的55.61和51.92 - 55.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFGP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFGP股票是什么时候拆分的？

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.58和0.51%中可见。

日范围
55.56 55.65
年范围
51.92 55.82
前一天收盘价
55.58
开盘价
55.56
卖价
55.61
买价
55.91
最低价
55.56
最高价
55.65
交易量
171
日变化
0.05%
月变化
1.85%
6个月变化
3.94%
年变化
0.51%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8