DFGP: Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
Le taux de change de DFGP a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.49 et à un maximum de 55.60.
Suivez la dynamique Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFGP aujourd'hui ?
L'action Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF est cotée à 55.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 55.44 et son volume d'échange a atteint 191. Le graphique en temps réel du cours de DFGP présente ces mises à jour.
L'action Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF est actuellement valorisé à 55.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFGP.
Comment acheter des actions DFGP ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF au cours actuel de 55.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 55.58 ou de 55.88, le 191 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFGP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFGP ?
Investir dans Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.92 - 55.82 et le prix actuel 55.58. Beaucoup comparent 1.79% et 3.89% avant de passer des ordres à 55.58 ou 55.88. Consultez le graphique du cours de DFGP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF l'année dernière était 55.82. Au cours de 51.92 - 55.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 55.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) sur l'année a été 51.92. Sa comparaison avec 55.58 et 51.92 - 55.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFGP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFGP a-t-elle été divisée ?
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 55.44 et 0.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 55.44
- Ouverture
- 55.49
- Bid
- 55.58
- Ask
- 55.88
- Plus Bas
- 55.49
- Plus Haut
- 55.60
- Volume
- 191
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 1.79%
- Changement à 6 Mois
- 3.89%
- Changement Annuel
- 0.45%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8