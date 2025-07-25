- Visão do mercado
DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF
A taxa do DEEP para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.44 e o mais alto foi 36.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Roundhill Acquirers Deep Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DEEP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DEEP hoje?
Hoje Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) está avaliado em 36.44. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 36.71, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEEP em tempo real.
As ações de Roundhill Acquirers Deep Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Roundhill Acquirers Deep Value ETF está avaliado em 36.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.36% e USD. Monitore os movimentos de DEEP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DEEP?
Você pode comprar ações de Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) pelo preço atual 36.44. Ordens geralmente são executadas perto de 36.44 ou 36.74, enquanto 2 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEEP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DEEP?
Investir em Roundhill Acquirers Deep Value ETF envolve considerar a faixa anual 26.58 - 38.18 e o preço atual 36.44. Muitos comparam 1.62% e 18.58% antes de enviar ordens em 36.44 ou 36.74. Estude as mudanças diárias de preço de DEEP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
O maior preço de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) no último ano foi 38.18. As ações oscilaram bastante dentro de 26.58 - 38.18, e a comparação com 36.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Roundhill Acquirers Deep Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
O menor preço de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) no ano foi 26.58. A comparação com o preço atual 36.44 e 26.58 - 38.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEEP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEEP?
No passado Roundhill Acquirers Deep Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.71 e 2.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.71
- Open
- 36.48
- Bid
- 36.44
- Ask
- 36.74
- Low
- 36.44
- High
- 36.48
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- 1.62%
- Mudança de 6 meses
- 18.58%
- Mudança anual
- 2.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8