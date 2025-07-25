- Übersicht
DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Der Wechselkurs von DEEP hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.44 bis zu einem Hoch von 36.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roundhill Acquirers Deep Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DEEP heute?
Die Aktie von Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) notiert heute bei 36.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.71 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von DEEP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DEEP Dividenden?
Roundhill Acquirers Deep Value ETF wird derzeit mit 36.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DEEP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DEEP-Aktien?
Sie können Aktien von Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) zum aktuellen Kurs von 36.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.44 oder 36.74 platziert, während 2 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DEEP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DEEP-Aktien?
Bei einer Investition in Roundhill Acquirers Deep Value ETF müssen die jährliche Spanne 26.58 - 38.18 und der aktuelle Kurs 36.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.62% und 18.58%, bevor sie Orders zu 36.44 oder 36.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DEEP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Der höchste Kurs von Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) im vergangenen Jahr lag bei 38.18. Innerhalb von 26.58 - 38.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Roundhill Acquirers Deep Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) im Laufe des Jahres betrug 26.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.44 und der Spanne 26.58 - 38.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DEEP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DEEP statt?
Roundhill Acquirers Deep Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.71 und 2.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.71
- Eröffnung
- 36.48
- Bid
- 36.44
- Ask
- 36.74
- Tief
- 36.44
- Hoch
- 36.48
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- 1.62%
- 6-Monatsänderung
- 18.58%
- Jahresänderung
- 2.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8