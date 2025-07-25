- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Курс DEEP за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.44, а максимальная — 36.48.
Следите за динамикой Roundhill Acquirers Deep Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DEEP
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- SUI Set Up For Another Leg? Analyst Forecasts $10 Target For Potential Breakout
- The Zacks Analyst Blog Highlights SPY, IWM, QQQS, DEEP, SGDJ and CALF
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Are Small Caps Finally Ready to Take the Leap?
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DEEP сегодня?
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) сегодня оценивается на уровне 36.44. Инструмент торгуется в пределах -0.74%, вчерашнее закрытие составило 36.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Acquirers Deep Value ETF?
Roundhill Acquirers Deep Value ETF в настоящее время оценивается в 36.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.36% и USD. Отслеживайте движения DEEP на графике в реальном времени.
Как купить акции DEEP?
Вы можете купить акции Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) по текущей цене 36.44. Ордера обычно размещаются около 36.44 или 36.74, тогда как 2 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DEEP?
Инвестирование в Roundhill Acquirers Deep Value ETF предполагает учет годового диапазона 26.58 - 38.18 и текущей цены 36.44. Многие сравнивают 1.62% и 18.58% перед размещением ордеров на 36.44 или 36.74. Изучайте ежедневные изменения цены DEEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Самая высокая цена Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) за последний год составила 38.18. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 38.18, сравнение с 36.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Acquirers Deep Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Самая низкая цена Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 36.44 и 26.58 - 38.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DEEP?
В прошлом Roundhill Acquirers Deep Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.71 и 2.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.71
- Open
- 36.48
- Bid
- 36.44
- Ask
- 36.74
- Low
- 36.44
- High
- 36.48
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 1.62%
- 6-месячное изменение
- 18.58%
- Годовое изменение
- 2.36%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8