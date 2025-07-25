КотировкиРазделы
Валюты / DEEP
Назад в Рынок акций США

DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF

36.44 USD 0.27 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DEEP за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.44, а максимальная — 36.48.

Следите за динамикой Roundhill Acquirers Deep Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DEEP

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DEEP сегодня?

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) сегодня оценивается на уровне 36.44. Инструмент торгуется в пределах -0.74%, вчерашнее закрытие составило 36.71, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Acquirers Deep Value ETF?

Roundhill Acquirers Deep Value ETF в настоящее время оценивается в 36.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.36% и USD. Отслеживайте движения DEEP на графике в реальном времени.

Как купить акции DEEP?

Вы можете купить акции Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) по текущей цене 36.44. Ордера обычно размещаются около 36.44 или 36.74, тогда как 2 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DEEP?

Инвестирование в Roundhill Acquirers Deep Value ETF предполагает учет годового диапазона 26.58 - 38.18 и текущей цены 36.44. Многие сравнивают 1.62% и 18.58% перед размещением ордеров на 36.44 или 36.74. Изучайте ежедневные изменения цены DEEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?

Самая высокая цена Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) за последний год составила 38.18. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 38.18, сравнение с 36.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Acquirers Deep Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?

Самая низкая цена Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 36.44 и 26.58 - 38.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DEEP?

В прошлом Roundhill Acquirers Deep Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.71 и 2.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.44 36.48
Годовой диапазон
26.58 38.18
Предыдущее закрытие
36.71
Open
36.48
Bid
36.44
Ask
36.74
Low
36.44
High
36.48
Объем
2
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
1.62%
6-месячное изменение
18.58%
Годовое изменение
2.36%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8