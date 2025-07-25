CotationsSections
DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF

36.44 USD 0.27 (0.74%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DEEP a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.44 et à un maximum de 36.48.

Suivez la dynamique Roundhill Acquirers Deep Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Quel est le prix de l'action DEEP aujourd'hui ?

L'action Roundhill Acquirers Deep Value ETF est cotée à 36.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.74%, a clôturé hier à 36.71 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de DEEP présente ces mises à jour.

L'action Roundhill Acquirers Deep Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Roundhill Acquirers Deep Value ETF est actuellement valorisé à 36.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEEP.

Comment acheter des actions DEEP ?

Vous pouvez acheter des actions Roundhill Acquirers Deep Value ETF au cours actuel de 36.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.44 ou de 36.74, le 2 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEEP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DEEP ?

Investir dans Roundhill Acquirers Deep Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.58 - 38.18 et le prix actuel 36.44. Beaucoup comparent 1.62% et 18.58% avant de passer des ordres à 36.44 ou 36.74. Consultez le graphique du cours de DEEP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ?

Le cours le plus élevé de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF l'année dernière était 38.18. Au cours de 26.58 - 38.18, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Roundhill Acquirers Deep Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ?

Le cours le plus bas de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) sur l'année a été 26.58. Sa comparaison avec 36.44 et 26.58 - 38.18 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEEP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DEEP a-t-elle été divisée ?

Roundhill Acquirers Deep Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.71 et 2.36% après les opérations sur titres.

Range quotidien
36.44 36.48
Range Annuel
26.58 38.18
Clôture Précédente
36.71
Ouverture
36.48
Bid
36.44
Ask
36.74
Plus Bas
36.44
Plus Haut
36.48
Volume
2
Changement quotidien
-0.74%
Changement Mensuel
1.62%
Changement à 6 Mois
18.58%
Changement Annuel
2.36%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8