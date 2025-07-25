- Aperçu
DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Le taux de change de DEEP a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.44 et à un maximum de 36.48.
Suivez la dynamique Roundhill Acquirers Deep Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DEEP aujourd'hui ?
L'action Roundhill Acquirers Deep Value ETF est cotée à 36.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.74%, a clôturé hier à 36.71 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de DEEP présente ces mises à jour.
L'action Roundhill Acquirers Deep Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Roundhill Acquirers Deep Value ETF est actuellement valorisé à 36.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.36% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEEP.
Comment acheter des actions DEEP ?
Vous pouvez acheter des actions Roundhill Acquirers Deep Value ETF au cours actuel de 36.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.44 ou de 36.74, le 2 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEEP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DEEP ?
Investir dans Roundhill Acquirers Deep Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.58 - 38.18 et le prix actuel 36.44. Beaucoup comparent 1.62% et 18.58% avant de passer des ordres à 36.44 ou 36.74. Consultez le graphique du cours de DEEP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF l'année dernière était 38.18. Au cours de 26.58 - 38.18, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Roundhill Acquirers Deep Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ?
Le cours le plus bas de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) sur l'année a été 26.58. Sa comparaison avec 36.44 et 26.58 - 38.18 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEEP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DEEP a-t-elle été divisée ?
Roundhill Acquirers Deep Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.71 et 2.36% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.71
- Ouverture
- 36.48
- Bid
- 36.44
- Ask
- 36.74
- Plus Bas
- 36.44
- Plus Haut
- 36.48
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- 1.62%
- Changement à 6 Mois
- 18.58%
- Changement Annuel
- 2.36%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8