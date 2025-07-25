报价部分
货币 / DEEP
回到股票

DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF

36.44 USD 0.27 (0.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DEEP汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点36.44和高点36.48进行交易。

关注Roundhill Acquirers Deep Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DEEP新闻

常见问题解答

DEEP股票今天的价格是多少？

Roundhill Acquirers Deep Value ETF股票今天的定价为36.44。它在-0.74%范围内交易，昨天的收盘价为36.71，交易量达到2。DEEP的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Acquirers Deep Value ETF股票是否支付股息？

Roundhill Acquirers Deep Value ETF目前的价值为36.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.36%和USD。实时查看图表以跟踪DEEP走势。

如何购买DEEP股票？

您可以以36.44的当前价格购买Roundhill Acquirers Deep Value ETF股票。订单通常设置在36.44或36.74附近，而2和-0.11%显示市场活动。立即关注DEEP的实时图表更新。

如何投资DEEP股票？

投资Roundhill Acquirers Deep Value ETF需要考虑年度范围26.58 - 38.18和当前价格36.44。许多人在以36.44或36.74下订单之前，会比较1.62%和。实时查看DEEP价格图表，了解每日变化。

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Acquirers Small and Micro Deep Value ETF的最高价格是38.18。在26.58 - 38.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Acquirers Deep Value ETF的绩效。

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF股票的最低价格是多少？

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF（DEEP）的最低价格为26.58。将其与当前的36.44和26.58 - 38.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEEP股票是什么时候拆分的？

Roundhill Acquirers Deep Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.71和2.36%中可见。

日范围
36.44 36.48
年范围
26.58 38.18
前一天收盘价
36.71
开盘价
36.48
卖价
36.44
买价
36.74
最低价
36.44
最高价
36.48
交易量
2
日变化
-0.74%
月变化
1.62%
6个月变化
18.58%
年变化
2.36%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8