DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF
今日DEEP汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点36.44和高点36.48进行交易。
关注Roundhill Acquirers Deep Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DEEP新闻
常见问题解答
DEEP股票今天的价格是多少？
Roundhill Acquirers Deep Value ETF股票今天的定价为36.44。它在-0.74%范围内交易，昨天的收盘价为36.71，交易量达到2。DEEP的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Acquirers Deep Value ETF股票是否支付股息？
Roundhill Acquirers Deep Value ETF目前的价值为36.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.36%和USD。实时查看图表以跟踪DEEP走势。
如何购买DEEP股票？
您可以以36.44的当前价格购买Roundhill Acquirers Deep Value ETF股票。订单通常设置在36.44或36.74附近，而2和-0.11%显示市场活动。立即关注DEEP的实时图表更新。
如何投资DEEP股票？
投资Roundhill Acquirers Deep Value ETF需要考虑年度范围26.58 - 38.18和当前价格36.44。许多人在以36.44或36.74下订单之前，会比较1.62%和。实时查看DEEP价格图表，了解每日变化。
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Acquirers Small and Micro Deep Value ETF的最高价格是38.18。在26.58 - 38.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Acquirers Deep Value ETF的绩效。
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF股票的最低价格是多少？
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF（DEEP）的最低价格为26.58。将其与当前的36.44和26.58 - 38.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DEEP股票是什么时候拆分的？
Roundhill Acquirers Deep Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.71和2.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.71
- 开盘价
- 36.48
- 卖价
- 36.44
- 买价
- 36.74
- 最低价
- 36.44
- 最高价
- 36.48
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.74%
- 月变化
- 1.62%
- 6个月变化
- 18.58%
- 年变化
- 2.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8