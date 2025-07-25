CotizacionesSecciones
DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF

36.44 USD 0.27 (0.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DEEP de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.44, mientras que el máximo ha alcanzado 36.48.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Roundhill Acquirers Deep Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

DEEP News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DEEP hoy?

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) se evalúa hoy en 36.44. El instrumento se negocia dentro de -0.74%; el cierre de ayer ha sido 36.71 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DEEP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Roundhill Acquirers Deep Value ETF?

Roundhill Acquirers Deep Value ETF se evalúa actualmente en 36.44. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.36% y USD. Monitoree los movimientos de DEEP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DEEP?

Puede comprar acciones de Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) al precio actual de 36.44. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.44 o 36.74, mientras que 2 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DEEP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DEEP?

Invertir en Roundhill Acquirers Deep Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.58 - 38.18 y el precio actual 36.44. Muchos comparan 1.62% y 18.58% antes de colocar órdenes en 36.44 o 36.74. Estudie los cambios diarios de precios de DEEP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?

El precio más alto de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) en el último año ha sido 38.18. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.58 - 38.18, una comparación con 36.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Roundhill Acquirers Deep Value ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?

El precio más bajo de Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) para el año ha sido 26.58. La comparación con los actuales 36.44 y 26.58 - 38.18 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DEEP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DEEP?

En el pasado, Roundhill Acquirers Deep Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.71 y 2.36% después de las acciones corporativas.

Rango diario
36.44 36.48
Rango anual
26.58 38.18
Cierres anteriores
36.71
Open
36.48
Bid
36.44
Ask
36.74
Low
36.44
High
36.48
Volumen
2
Cambio diario
-0.74%
Cambio mensual
1.62%
Cambio a 6 meses
18.58%
Cambio anual
2.36%
