DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF
Il tasso di cambio DEEP ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.44 e ad un massimo di 36.48.
Segui le dinamiche di Roundhill Acquirers Deep Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DEEP oggi?
Oggi le azioni Roundhill Acquirers Deep Value ETF sono prezzate a 36.44. Viene scambiato all'interno di -0.74%, la chiusura di ieri è stata 36.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEEP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Roundhill Acquirers Deep Value ETF pagano dividendi?
Roundhill Acquirers Deep Value ETF è attualmente valutato a 36.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEEP.
Come acquistare azioni DEEP?
Puoi acquistare azioni Roundhill Acquirers Deep Value ETF al prezzo attuale di 36.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.44 o 36.74, mentre 2 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEEP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DEEP?
Investire in Roundhill Acquirers Deep Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.58 - 38.18 e il prezzo attuale 36.44. Molti confrontano 1.62% e 18.58% prima di effettuare ordini su 36.44 o 36.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEEP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Il prezzo massimo di Acquirers Small and Micro Deep Value ETF nell'ultimo anno è stato 38.18. All'interno di 26.58 - 38.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Roundhill Acquirers Deep Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Acquirers Small and Micro Deep Value ETF?
Il prezzo più basso di Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP) nel corso dell'anno è stato 26.58. Confrontandolo con gli attuali 36.44 e 26.58 - 38.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEEP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEEP?
Roundhill Acquirers Deep Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.71 e 2.36%.
- Chiusura Precedente
- 36.71
- Apertura
- 36.48
- Bid
- 36.44
- Ask
- 36.74
- Minimo
- 36.44
- Massimo
- 36.48
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 1.62%
- Variazione Semestrale
- 18.58%
- Variazione Annuale
- 2.36%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8