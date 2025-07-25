- 概要
DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF
DEEPの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり36.44の安値と36.48の高値で取引されました。
Roundhill Acquirers Deep Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DEEP株の現在の価格は？
Roundhill Acquirers Deep Value ETFの株価は本日36.44です。-0.74%内で取引され、前日の終値は36.71、取引量は2に達しました。DEEPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Roundhill Acquirers Deep Value ETFの株は配当を出しますか？
Roundhill Acquirers Deep Value ETFの現在の価格は36.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.36%やUSDにも注目します。DEEPの動きはライブチャートで確認できます。
DEEP株を買う方法は？
Roundhill Acquirers Deep Value ETFの株は現在36.44で購入可能です。注文は通常36.44または36.74付近で行われ、2や-0.11%が市場の動きを示します。DEEPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DEEP株に投資する方法は？
Roundhill Acquirers Deep Value ETFへの投資では、年間の値幅26.58 - 38.18と現在の36.44を考慮します。注文は多くの場合36.44や36.74で行われる前に、1.62%や18.58%と比較されます。DEEPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Acquirers Small and Micro Deep Value ETFの株の最高値は？
Acquirers Small and Micro Deep Value ETFの過去1年の最高値は38.18でした。26.58 - 38.18内で株価は大きく変動し、36.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Roundhill Acquirers Deep Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Acquirers Small and Micro Deep Value ETFの株の最低値は？
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF(DEEP)の年間最安値は26.58でした。現在の36.44や26.58 - 38.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEEPの動きはライブチャートで確認できます。
DEEPの株式分割はいつ行われましたか？
Roundhill Acquirers Deep Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.71、2.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.71
- 始値
- 36.48
- 買値
- 36.44
- 買値
- 36.74
- 安値
- 36.44
- 高値
- 36.48
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.74%
- 1ヶ月の変化
- 1.62%
- 6ヶ月の変化
- 18.58%
- 1年の変化
- 2.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8