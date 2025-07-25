クォートセクション
通貨 / DEEP
DEEP: Roundhill Acquirers Deep Value ETF

36.44 USD 0.27 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DEEPの今日の為替レートは、-0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり36.44の安値と36.48の高値で取引されました。

Roundhill Acquirers Deep Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DEEP株の現在の価格は？

Roundhill Acquirers Deep Value ETFの株価は本日36.44です。-0.74%内で取引され、前日の終値は36.71、取引量は2に達しました。DEEPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Roundhill Acquirers Deep Value ETFの株は配当を出しますか？

Roundhill Acquirers Deep Value ETFの現在の価格は36.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.36%やUSDにも注目します。DEEPの動きはライブチャートで確認できます。

DEEP株を買う方法は？

Roundhill Acquirers Deep Value ETFの株は現在36.44で購入可能です。注文は通常36.44または36.74付近で行われ、2や-0.11%が市場の動きを示します。DEEPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DEEP株に投資する方法は？

Roundhill Acquirers Deep Value ETFへの投資では、年間の値幅26.58 - 38.18と現在の36.44を考慮します。注文は多くの場合36.44や36.74で行われる前に、1.62%や18.58%と比較されます。DEEPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Acquirers Small and Micro Deep Value ETFの株の最高値は？

Acquirers Small and Micro Deep Value ETFの過去1年の最高値は38.18でした。26.58 - 38.18内で株価は大きく変動し、36.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Roundhill Acquirers Deep Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Acquirers Small and Micro Deep Value ETFの株の最低値は？

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF(DEEP)の年間最安値は26.58でした。現在の36.44や26.58 - 38.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEEPの動きはライブチャートで確認できます。

DEEPの株式分割はいつ行われましたか？

Roundhill Acquirers Deep Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.71、2.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.44 36.48
1年のレンジ
26.58 38.18
以前の終値
36.71
始値
36.48
買値
36.44
買値
36.74
安値
36.44
高値
36.48
出来高
2
1日の変化
-0.74%
1ヶ月の変化
1.62%
6ヶ月の変化
18.58%
1年の変化
2.36%
