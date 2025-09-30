- Visão do mercado
DECZ: TrueShares Structured Outcome (December) ETF
A taxa do DECZ para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.55 e o mais alto foi 40.70.
Veja a dinâmica do par de moedas TrueShares Structured Outcome (December) ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DECZ hoje?
Hoje TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) está avaliado em 40.69. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 40.71, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DECZ em tempo real.
As ações de TrueShares Structured Outcome (December) ETF pagam dividendos?
Atualmente TrueShares Structured Outcome (December) ETF está avaliado em 40.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.69% e USD. Monitore os movimentos de DECZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DECZ?
Você pode comprar ações de TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) pelo preço atual 40.69. Ordens geralmente são executadas perto de 40.69 ou 40.99, enquanto 5 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DECZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DECZ?
Investir em TrueShares Structured Outcome (December) ETF envolve considerar a faixa anual 32.51 - 40.85 e o preço atual 40.69. Muitos comparam 3.64% e 13.22% antes de enviar ordens em 40.69 ou 40.99. Estude as mudanças diárias de preço de DECZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
O maior preço de TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) no último ano foi 40.85. As ações oscilaram bastante dentro de 32.51 - 40.85, e a comparação com 40.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TrueShares Structured Outcome (December) ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
O menor preço de TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) no ano foi 32.51. A comparação com o preço atual 40.69 e 32.51 - 40.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DECZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DECZ?
No passado TrueShares Structured Outcome (December) ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.71 e 10.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.71
- Open
- 40.55
- Bid
- 40.69
- Ask
- 40.99
- Low
- 40.55
- High
- 40.70
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 3.64%
- Mudança de 6 meses
- 13.22%
- Mudança anual
- 10.69%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8