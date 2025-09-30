- Panoramica
DECZ: TrueShares Structured Outcome (December) ETF
Il tasso di cambio DECZ ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.67 e ad un massimo di 40.74.
Segui le dinamiche di TrueShares Structured Outcome (December) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DECZ oggi?
Oggi le azioni TrueShares Structured Outcome (December) ETF sono prezzate a 40.71. Viene scambiato all'interno di 0.32%, la chiusura di ieri è stata 40.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DECZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni TrueShares Structured Outcome (December) ETF pagano dividendi?
TrueShares Structured Outcome (December) ETF è attualmente valutato a 40.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DECZ.
Come acquistare azioni DECZ?
Puoi acquistare azioni TrueShares Structured Outcome (December) ETF al prezzo attuale di 40.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.71 o 41.01, mentre 4 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DECZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DECZ?
Investire in TrueShares Structured Outcome (December) ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.51 - 40.85 e il prezzo attuale 40.71. Molti confrontano 3.69% e 13.27% prima di effettuare ordini su 40.71 o 41.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DECZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
Il prezzo massimo di TrueShares Structured Outcome (December) ETF nell'ultimo anno è stato 40.85. All'interno di 32.51 - 40.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TrueShares Structured Outcome (December) ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
Il prezzo più basso di TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) nel corso dell'anno è stato 32.51. Confrontandolo con gli attuali 40.71 e 32.51 - 40.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DECZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DECZ?
TrueShares Structured Outcome (December) ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.58 e 10.75%.
- Chiusura Precedente
- 40.58
- Apertura
- 40.74
- Bid
- 40.71
- Ask
- 41.01
- Minimo
- 40.67
- Massimo
- 40.74
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.32%
- Variazione Mensile
- 3.69%
- Variazione Semestrale
- 13.27%
- Variazione Annuale
- 10.75%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8