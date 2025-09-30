- 概要
DECZ: TrueShares Structured Outcome (December) ETF
DECZの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり40.55の安値と40.70の高値で取引されました。
TrueShares Structured Outcome (December) ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DECZ株の現在の価格は？
TrueShares Structured Outcome (December) ETFの株価は本日40.69です。-0.05%内で取引され、前日の終値は40.71、取引量は5に達しました。DECZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
TrueShares Structured Outcome (December) ETFの株は配当を出しますか？
TrueShares Structured Outcome (December) ETFの現在の価格は40.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.69%やUSDにも注目します。DECZの動きはライブチャートで確認できます。
DECZ株を買う方法は？
TrueShares Structured Outcome (December) ETFの株は現在40.69で購入可能です。注文は通常40.69または40.99付近で行われ、5や0.35%が市場の動きを示します。DECZの最新情報はライブチャートで確認できます。
DECZ株に投資する方法は？
TrueShares Structured Outcome (December) ETFへの投資では、年間の値幅32.51 - 40.85と現在の40.69を考慮します。注文は多くの場合40.69や40.99で行われる前に、3.64%や13.22%と比較されます。DECZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TrueShares Structured Outcome (December) ETFの株の最高値は？
TrueShares Structured Outcome (December) ETFの過去1年の最高値は40.85でした。32.51 - 40.85内で株価は大きく変動し、40.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TrueShares Structured Outcome (December) ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TrueShares Structured Outcome (December) ETFの株の最低値は？
TrueShares Structured Outcome (December) ETF(DECZ)の年間最安値は32.51でした。現在の40.69や32.51 - 40.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DECZの動きはライブチャートで確認できます。
DECZの株式分割はいつ行われましたか？
TrueShares Structured Outcome (December) ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.71、10.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 40.71
- 始値
- 40.55
- 買値
- 40.69
- 買値
- 40.99
- 安値
- 40.55
- 高値
- 40.70
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 3.64%
- 6ヶ月の変化
- 13.22%
- 1年の変化
- 10.69%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8