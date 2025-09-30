- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DECZ: TrueShares Structured Outcome (December) ETF
El tipo de cambio de DECZ de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.55, mientras que el máximo ha alcanzado 40.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TrueShares Structured Outcome (December) ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DECZ hoy?
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) se evalúa hoy en 40.69. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 40.71 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DECZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
TrueShares Structured Outcome (December) ETF se evalúa actualmente en 40.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.69% y USD. Monitoree los movimientos de DECZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DECZ?
Puede comprar acciones de TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) al precio actual de 40.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.69 o 40.99, mientras que 5 y 0.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DECZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DECZ?
Invertir en TrueShares Structured Outcome (December) ETF implica tener en cuenta el rango anual 32.51 - 40.85 y el precio actual 40.69. Muchos comparan 3.64% y 13.22% antes de colocar órdenes en 40.69 o 40.99. Estudie los cambios diarios de precios de DECZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
El precio más alto de TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) en el último año ha sido 40.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.51 - 40.85, una comparación con 40.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de TrueShares Structured Outcome (December) ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
El precio más bajo de TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) para el año ha sido 32.51. La comparación con los actuales 40.69 y 32.51 - 40.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DECZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DECZ?
En el pasado, TrueShares Structured Outcome (December) ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.71 y 10.69% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.71
- Open
- 40.55
- Bid
- 40.69
- Ask
- 40.99
- Low
- 40.55
- High
- 40.70
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 3.64%
- Cambio a 6 meses
- 13.22%
- Cambio anual
- 10.69%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8