DECZ: TrueShares Structured Outcome (December) ETF

40.71 USD 0.13 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DECZ a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.67 et à un maximum de 40.74.

Suivez la dynamique TrueShares Structured Outcome (December) ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DECZ aujourd'hui ?

L'action TrueShares Structured Outcome (December) ETF est cotée à 40.71 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.32%, a clôturé hier à 40.58 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de DECZ présente ces mises à jour.

L'action TrueShares Structured Outcome (December) ETF verse-t-elle des dividendes ?

TrueShares Structured Outcome (December) ETF est actuellement valorisé à 40.71. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DECZ.

Comment acheter des actions DECZ ?

Vous pouvez acheter des actions TrueShares Structured Outcome (December) ETF au cours actuel de 40.71. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.71 ou de 41.01, le 4 et le -0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DECZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DECZ ?

Investir dans TrueShares Structured Outcome (December) ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.51 - 40.85 et le prix actuel 40.71. Beaucoup comparent 3.69% et 13.27% avant de passer des ordres à 40.71 ou 41.01. Consultez le graphique du cours de DECZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action TrueShares Structured Outcome (December) ETF ?

Le cours le plus élevé de TrueShares Structured Outcome (December) ETF l'année dernière était 40.85. Au cours de 32.51 - 40.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de TrueShares Structured Outcome (December) ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action TrueShares Structured Outcome (December) ETF ?

Le cours le plus bas de TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) sur l'année a été 32.51. Sa comparaison avec 40.71 et 32.51 - 40.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DECZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DECZ a-t-elle été divisée ?

TrueShares Structured Outcome (December) ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.58 et 10.75% après les opérations sur titres.

Range quotidien
40.67 40.74
Range Annuel
32.51 40.85
Clôture Précédente
40.58
Ouverture
40.74
Bid
40.71
Ask
41.01
Plus Bas
40.67
Plus Haut
40.74
Volume
4
Changement quotidien
0.32%
Changement Mensuel
3.69%
Changement à 6 Mois
13.27%
Changement Annuel
10.75%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8