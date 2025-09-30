- Übersicht
DECZ: TrueShares Structured Outcome (December) ETF
Der Wechselkurs von DECZ hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.55 bis zu einem Hoch von 40.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die TrueShares Structured Outcome (December) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DECZ heute?
Die Aktie von TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) notiert heute bei 40.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.71 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von DECZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DECZ Dividenden?
TrueShares Structured Outcome (December) ETF wird derzeit mit 40.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DECZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich DECZ-Aktien?
Sie können Aktien von TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) zum aktuellen Kurs von 40.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.62 oder 40.92 platziert, während 7 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DECZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DECZ-Aktien?
Bei einer Investition in TrueShares Structured Outcome (December) ETF müssen die jährliche Spanne 32.51 - 40.85 und der aktuelle Kurs 40.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.46% und 13.02%, bevor sie Orders zu 40.62 oder 40.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DECZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
Der höchste Kurs von TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) im vergangenen Jahr lag bei 40.85. Innerhalb von 32.51 - 40.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von TrueShares Structured Outcome (December) ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
Der niedrigste Kurs von TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) im Laufe des Jahres betrug 32.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.62 und der Spanne 32.51 - 40.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DECZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DECZ statt?
TrueShares Structured Outcome (December) ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.71 und 10.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.71
- Eröffnung
- 40.55
- Bid
- 40.62
- Ask
- 40.92
- Tief
- 40.55
- Hoch
- 40.70
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 3.46%
- 6-Monatsänderung
- 13.02%
- Jahresänderung
- 10.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8