DECZ: TrueShares Structured Outcome (December) ETF
Курс DECZ за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.67, а максимальная — 40.74.
Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (December) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DECZ сегодня?
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) сегодня оценивается на уровне 40.71. Инструмент торгуется в пределах 0.32%, вчерашнее закрытие составило 40.58, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DECZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
TrueShares Structured Outcome (December) ETF в настоящее время оценивается в 40.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.75% и USD. Отслеживайте движения DECZ на графике в реальном времени.
Как купить акции DECZ?
Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) по текущей цене 40.71. Ордера обычно размещаются около 40.71 или 41.01, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DECZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DECZ?
Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (December) ETF предполагает учет годового диапазона 32.51 - 40.85 и текущей цены 40.71. Многие сравнивают 3.69% и 13.27% перед размещением ордеров на 40.71 или 41.01. Изучайте ежедневные изменения цены DECZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) за последний год составила 40.85. Акции заметно колебались в пределах 32.51 - 40.85, сравнение с 40.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (December) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (December) ETF?
Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) за год составила 32.51. Сравнение с текущими 40.71 и 32.51 - 40.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DECZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DECZ?
В прошлом TrueShares Structured Outcome (December) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.58 и 10.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.58
- Open
- 40.74
- Bid
- 40.71
- Ask
- 41.01
- Low
- 40.67
- High
- 40.74
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 3.69%
- 6-месячное изменение
- 13.27%
- Годовое изменение
- 10.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8