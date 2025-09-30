КотировкиРазделы
Валюты / DECZ
DECZ: TrueShares Structured Outcome (December) ETF

40.71 USD 0.13 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DECZ за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.67, а максимальная — 40.74.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (December) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DECZ сегодня?

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) сегодня оценивается на уровне 40.71. Инструмент торгуется в пределах 0.32%, вчерашнее закрытие составило 40.58, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DECZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (December) ETF?

TrueShares Structured Outcome (December) ETF в настоящее время оценивается в 40.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.75% и USD. Отслеживайте движения DECZ на графике в реальном времени.

Как купить акции DECZ?

Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) по текущей цене 40.71. Ордера обычно размещаются около 40.71 или 41.01, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DECZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DECZ?

Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (December) ETF предполагает учет годового диапазона 32.51 - 40.85 и текущей цены 40.71. Многие сравнивают 3.69% и 13.27% перед размещением ордеров на 40.71 или 41.01. Изучайте ежедневные изменения цены DECZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (December) ETF?

Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) за последний год составила 40.85. Акции заметно колебались в пределах 32.51 - 40.85, сравнение с 40.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (December) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (December) ETF?

Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) за год составила 32.51. Сравнение с текущими 40.71 и 32.51 - 40.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DECZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DECZ?

В прошлом TrueShares Structured Outcome (December) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.58 и 10.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.67 40.74
Годовой диапазон
32.51 40.85
Предыдущее закрытие
40.58
Open
40.74
Bid
40.71
Ask
41.01
Low
40.67
High
40.74
Объем
4
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
3.69%
6-месячное изменение
13.27%
Годовое изменение
10.75%
