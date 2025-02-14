Moedas / CRBP
CRBP: Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc
11.35 USD 0.27 (2.32%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRBP para hoje mudou para -2.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.18 e o mais alto foi 12.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRBP Notícias
- Mizuho reitera classificação Outperform para ações da Corbus Pharmaceuticals
- Mizuho reiterates Outperform rating on Corbus Pharmaceuticals stock
- Can Cannabis Stocks Reverse Their Prolonged Downtrend?
- Corbus (CRBP) Q2 Loss Beats Estimates
- Corbus to present updated CRB-701 cancer drug data at ESMO 2025
- Corbus Pharmaceuticals stock rises after ESMO abstract acceptance
- Corbus begins multiple ascending dose portion of CRB-913 obesity trial
- Corbus Pharmaceuticals Announces First Patient Dosed with its Nectin-4 Targeting ADC CRB-701 in Combination with Pembrolizumab
- Corbus Pharmaceuticals to Participate in the 3rd Annual Piper Obesity Symposium
- Corbus Pharmaceuticals: Is Its Pipeline Really Worthless After Negative Data?
- H.C. Wainwright maintains buy rating and $40 target for Corbus stock
- Corbus Pharmaceuticals to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Mizuho cuts Corbus Pharma stock target to $32, keeps Outperform
- Corbus Pharmaceuticals Highlights Data From Its First US-Based Trial Of Lead Cancer Drug Candidate - Corbus Pharmaceuticals (NASDAQ:CRBP)
Faixa diária
11.18 12.16
Faixa anual
4.64 20.88
- Fechamento anterior
- 11.62
- Open
- 11.86
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Low
- 11.18
- High
- 12.16
- Volume
- 323
- Mudança diária
- -2.32%
- Mudança mensal
- 22.17%
- Mudança de 6 meses
- 111.75%
- Mudança anual
- -45.38%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh