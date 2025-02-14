货币 / CRBP
CRBP: Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc
11.53 USD 1.26 (12.27%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRBP汇率已更改12.27%。当日，交易品种以低点10.27和高点12.04进行交易。
关注Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRBP新闻
- Can Cannabis Stocks Reverse Their Prolonged Downtrend?
- Corbus (CRBP) Q2 Loss Beats Estimates
- Corbus to present updated CRB-701 cancer drug data at ESMO 2025
- Corbus Pharmaceuticals stock rises after ESMO abstract acceptance
- Corbus begins multiple ascending dose portion of CRB-913 obesity trial
- Corbus Pharmaceuticals Announces First Patient Dosed with its Nectin-4 Targeting ADC CRB-701 in Combination with Pembrolizumab
- Corbus Pharmaceuticals to Participate in the 3rd Annual Piper Obesity Symposium
- Corbus Pharmaceuticals: Is Its Pipeline Really Worthless After Negative Data?
- H.C. Wainwright maintains buy rating and $40 target for Corbus stock
- Corbus Pharmaceuticals to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Mizuho cuts Corbus Pharma stock target to $32, keeps Outperform
- Corbus Pharmaceuticals Highlights Data From Its First US-Based Trial Of Lead Cancer Drug Candidate - Corbus Pharmaceuticals (NASDAQ:CRBP)
日范围
10.27 12.04
年范围
4.64 20.88
- 前一天收盘价
- 10.27
- 开盘价
- 10.31
- 卖价
- 11.53
- 买价
- 11.83
- 最低价
- 10.27
- 最高价
- 12.04
- 交易量
- 758
- 日变化
- 12.27%
- 月变化
- 24.11%
- 6个月变化
- 115.11%
- 年变化
- -44.51%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值