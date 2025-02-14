Divisas / CRBP
CRBP: Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc
11.62 USD 1.35 (13.15%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRBP de hoy ha cambiado un 13.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.27, mientras que el máximo ha alcanzado 12.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CRBP News
Rango diario
10.27 12.04
Rango anual
4.64 20.88
- Cierres anteriores
- 10.27
- Open
- 10.31
- Bid
- 11.62
- Ask
- 11.92
- Low
- 10.27
- High
- 12.04
- Volumen
- 892
- Cambio diario
- 13.15%
- Cambio mensual
- 25.08%
- Cambio a 6 meses
- 116.79%
- Cambio anual
- -44.08%
