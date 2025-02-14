CotizacionesSecciones
CRBP
CRBP: Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc

11.62 USD 1.35 (13.15%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CRBP de hoy ha cambiado un 13.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.27, mientras que el máximo ha alcanzado 12.04.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
10.27 12.04
Rango anual
4.64 20.88
Cierres anteriores
10.27
Open
10.31
Bid
11.62
Ask
11.92
Low
10.27
High
12.04
Volumen
892
Cambio diario
13.15%
Cambio mensual
25.08%
Cambio a 6 meses
116.79%
Cambio anual
-44.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B