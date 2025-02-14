Valute / CRBP
CRBP: Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc
11.50 USD 0.12 (1.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRBP ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.30 e ad un massimo di 11.74.
Segui le dinamiche di Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.30 11.74
Intervallo Annuale
4.64 20.88
- Chiusura Precedente
- 11.62
- Apertura
- 11.58
- Bid
- 11.50
- Ask
- 11.80
- Minimo
- 11.30
- Massimo
- 11.74
- Volume
- 387
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- 23.79%
- Variazione Semestrale
- 114.55%
- Variazione Annuale
- -44.66%
21 settembre, domenica