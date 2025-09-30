- Visão do mercado
CPII: Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF
A taxa do CPII para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.23 e o mais alto foi 19.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CPII hoje?
Hoje Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF (CPII) está avaliado em 19.23. O instrumento é negociado dentro de -0.26%, o fechamento de ontem foi 19.28, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CPII em tempo real.
As ações de Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF pagam dividendos?
Atualmente Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF está avaliado em 19.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.41% e USD. Monitore os movimentos de CPII no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CPII?
Você pode comprar ações de Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF (CPII) pelo preço atual 19.23. Ordens geralmente são executadas perto de 19.23 ou 19.53, enquanto 6 e -0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CPII no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CPII?
Investir em Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF envolve considerar a faixa anual 19.14 - 19.65 e o preço atual 19.23. Muitos comparam -0.88% e -1.03% antes de enviar ordens em 19.23 ou 19.53. Estude as mudanças diárias de preço de CPII no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações American Beacon Ionic Inflation Protection ETF?
O maior preço de American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) no último ano foi 19.65. As ações oscilaram bastante dentro de 19.14 - 19.65, e a comparação com 19.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações American Beacon Ionic Inflation Protection ETF?
O menor preço de American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) no ano foi 19.14. A comparação com o preço atual 19.23 e 19.14 - 19.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CPII em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CPII?
No passado Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.28 e -0.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.28
- Open
- 19.26
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Low
- 19.23
- High
- 19.26
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.26%
- Mudança mensal
- -0.88%
- Mudança de 6 meses
- -1.03%
- Mudança anual
- -0.41%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8