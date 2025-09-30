- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CPII: Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF
Le taux de change de CPII a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.28 et à un maximum de 19.29.
Suivez la dynamique Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CPII aujourd'hui ?
L'action Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF est cotée à 19.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 19.27 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de CPII présente ces mises à jour.
L'action Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF verse-t-elle des dividendes ?
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF est actuellement valorisé à 19.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CPII.
Comment acheter des actions CPII ?
Vous pouvez acheter des actions Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF au cours actuel de 19.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.28 ou de 19.58, le 3 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CPII sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CPII ?
Investir dans Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.14 - 19.65 et le prix actuel 19.28. Beaucoup comparent -0.62% et -0.77% avant de passer des ordres à 19.28 ou 19.58. Consultez le graphique du cours de CPII en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action American Beacon Ionic Inflation Protection ETF ?
Le cours le plus élevé de American Beacon Ionic Inflation Protection ETF l'année dernière était 19.65. Au cours de 19.14 - 19.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action American Beacon Ionic Inflation Protection ETF ?
Le cours le plus bas de American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) sur l'année a été 19.14. Sa comparaison avec 19.28 et 19.14 - 19.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CPII sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CPII a-t-elle été divisée ?
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.27 et -0.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.27
- Ouverture
- 19.28
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- Plus Bas
- 19.28
- Plus Haut
- 19.29
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- -0.62%
- Changement à 6 Mois
- -0.77%
- Changement Annuel
- -0.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8