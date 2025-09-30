- Обзор рынка
CPII: Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF
Курс CPII за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.28, а максимальная — 19.29.
Следите за динамикой Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CPII сегодня?
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF (CPII) сегодня оценивается на уровне 19.28. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 19.27, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CPII в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF?
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF в настоящее время оценивается в 19.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения CPII на графике в реальном времени.
Как купить акции CPII?
Вы можете купить акции Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF (CPII) по текущей цене 19.28. Ордера обычно размещаются около 19.28 или 19.58, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CPII на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CPII?
Инвестирование в Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF предполагает учет годового диапазона 19.14 - 19.65 и текущей цены 19.28. Многие сравнивают -0.62% и -0.77% перед размещением ордеров на 19.28 или 19.58. Изучайте ежедневные изменения цены CPII на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции American Beacon Ionic Inflation Protection ETF?
Самая высокая цена American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) за последний год составила 19.65. Акции заметно колебались в пределах 19.14 - 19.65, сравнение с 19.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции American Beacon Ionic Inflation Protection ETF?
Самая низкая цена American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) за год составила 19.14. Сравнение с текущими 19.28 и 19.14 - 19.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CPII во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CPII?
В прошлом Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.27 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.27
- Open
- 19.28
- Bid
- 19.28
- Ask
- 19.58
- Low
- 19.28
- High
- 19.29
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- -0.62%
- 6-месячное изменение
- -0.77%
- Годовое изменение
- -0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8