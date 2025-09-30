CPII股票今天的价格是多少？ Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票今天的定价为19.28。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为19.27，交易量达到3。CPII的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票是否支付股息？ Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF目前的价值为19.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪CPII走势。

如何购买CPII股票？ 您可以以19.28的当前价格购买Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票。订单通常设置在19.28或19.58附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注CPII的实时图表更新。

如何投资CPII股票？ 投资Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF需要考虑年度范围19.14 - 19.65和当前价格19.28。许多人在以19.28或19.58下订单之前，会比较-0.62%和。实时查看CPII价格图表，了解每日变化。

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，American Beacon Ionic Inflation Protection ETF的最高价格是19.65。在19.14 - 19.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF的绩效。

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF股票的最低价格是多少？ American Beacon Ionic Inflation Protection ETF（CPII）的最低价格为19.14。将其与当前的19.28和19.14 - 19.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。