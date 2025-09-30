报价部分
CPII: Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF

19.28 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CPII汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点19.28和高点19.29进行交易。

关注Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CPII股票今天的价格是多少？

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票今天的定价为19.28。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为19.27，交易量达到3。CPII的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票是否支付股息？

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF目前的价值为19.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪CPII走势。

如何购买CPII股票？

您可以以19.28的当前价格购买Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票。订单通常设置在19.28或19.58附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注CPII的实时图表更新。

如何投资CPII股票？

投资Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF需要考虑年度范围19.14 - 19.65和当前价格19.28。许多人在以19.28或19.58下订单之前，会比较-0.62%和。实时查看CPII价格图表，了解每日变化。

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，American Beacon Ionic Inflation Protection ETF的最高价格是19.65。在19.14 - 19.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF的绩效。

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF股票的最低价格是多少？

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF（CPII）的最低价格为19.14。将其与当前的19.28和19.14 - 19.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPII股票是什么时候拆分的？

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.27和-0.16%中可见。

日范围
19.28 19.29
年范围
19.14 19.65
前一天收盘价
19.27
开盘价
19.28
卖价
19.28
买价
19.58
最低价
19.28
最高价
19.29
交易量
3
日变化
0.05%
月变化
-0.62%
6个月变化
-0.77%
年变化
-0.16%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8