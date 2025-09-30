CPII: Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF
今日CPII汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点19.28和高点19.29进行交易。
关注Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CPII股票今天的价格是多少？
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票今天的定价为19.28。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为19.27，交易量达到3。CPII的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票是否支付股息？
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF目前的价值为19.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪CPII走势。
如何购买CPII股票？
您可以以19.28的当前价格购买Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF股票。订单通常设置在19.28或19.58附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注CPII的实时图表更新。
如何投资CPII股票？
投资Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF需要考虑年度范围19.14 - 19.65和当前价格19.28。许多人在以19.28或19.58下订单之前，会比较-0.62%和。实时查看CPII价格图表，了解每日变化。
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，American Beacon Ionic Inflation Protection ETF的最高价格是19.65。在19.14 - 19.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF的绩效。
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF股票的最低价格是多少？
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF（CPII）的最低价格为19.14。将其与当前的19.28和19.14 - 19.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CPII股票是什么时候拆分的？
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.27和-0.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.27
- 开盘价
- 19.28
- 卖价
- 19.28
- 买价
- 19.58
- 最低价
- 19.28
- 最高价
- 19.29
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- -0.62%
- 6个月变化
- -0.77%
- 年变化
- -0.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8