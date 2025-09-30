QuotazioniSezioni
CPII: Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF

19.28 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPII ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.28 e ad un massimo di 19.29.

Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CPII oggi?

Oggi le azioni Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF sono prezzate a 19.28. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 19.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CPII mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF pagano dividendi?

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF è attualmente valutato a 19.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CPII.

Come acquistare azioni CPII?

Puoi acquistare azioni Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF al prezzo attuale di 19.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.28 o 19.58, mentre 3 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CPII sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CPII?

Investire in Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.14 - 19.65 e il prezzo attuale 19.28. Molti confrontano -0.62% e -0.77% prima di effettuare ordini su 19.28 o 19.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CPII con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni American Beacon Ionic Inflation Protection ETF?

Il prezzo massimo di American Beacon Ionic Inflation Protection ETF nell'ultimo anno è stato 19.65. All'interno di 19.14 - 19.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni American Beacon Ionic Inflation Protection ETF?

Il prezzo più basso di American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) nel corso dell'anno è stato 19.14. Confrontandolo con gli attuali 19.28 e 19.14 - 19.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CPII muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CPII?

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.27 e -0.16%.

Intervallo Giornaliero
19.28 19.29
Intervallo Annuale
19.14 19.65
Chiusura Precedente
19.27
Apertura
19.28
Bid
19.28
Ask
19.58
Minimo
19.28
Massimo
19.29
Volume
3
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
-0.62%
Variazione Semestrale
-0.77%
Variazione Annuale
-0.16%
