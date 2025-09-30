- Übersicht
CPII: Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF
Der Wechselkurs von CPII hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.23 bis zu einem Hoch von 19.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CPII heute?
Die Aktie von Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF (CPII) notiert heute bei 19.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.28 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von CPII zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CPII Dividenden?
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF wird derzeit mit 19.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CPII zu verfolgen.
Wie kaufe ich CPII-Aktien?
Sie können Aktien von Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF (CPII) zum aktuellen Kurs von 19.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.23 oder 19.53 platziert, während 6 und -0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CPII auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CPII-Aktien?
Bei einer Investition in Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF müssen die jährliche Spanne 19.14 - 19.65 und der aktuelle Kurs 19.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.88% und -1.03%, bevor sie Orders zu 19.23 oder 19.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CPII.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von American Beacon Ionic Inflation Protection ETF?
Der höchste Kurs von American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) im vergangenen Jahr lag bei 19.65. Innerhalb von 19.14 - 19.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von American Beacon Ionic Inflation Protection ETF?
Der niedrigste Kurs von American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) im Laufe des Jahres betrug 19.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.23 und der Spanne 19.14 - 19.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CPII live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CPII statt?
Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.28 und -0.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.28
- Eröffnung
- 19.26
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Tief
- 19.23
- Hoch
- 19.26
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- -0.88%
- 6-Monatsänderung
- -1.03%
- Jahresänderung
- -0.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8