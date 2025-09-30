クォートセクション
CPII: Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETF

19.23 USD 0.05 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CPIIの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり19.23の安値と19.26の高値で取引されました。

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CPII株の現在の価格は？

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETFの株価は本日19.23です。-0.26%内で取引され、前日の終値は19.28、取引量は6に達しました。CPIIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETFの株は配当を出しますか？

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETFの現在の価格は19.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.41%やUSDにも注目します。CPIIの動きはライブチャートで確認できます。

CPII株を買う方法は？

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETFの株は現在19.23で購入可能です。注文は通常19.23または19.53付近で行われ、6や-0.16%が市場の動きを示します。CPIIの最新情報はライブチャートで確認できます。

CPII株に投資する方法は？

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETFへの投資では、年間の値幅19.14 - 19.65と現在の19.23を考慮します。注文は多くの場合19.23や19.53で行われる前に、-0.88%や-1.03%と比較されます。CPIIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

American Beacon Ionic Inflation Protection ETFの株の最高値は？

American Beacon Ionic Inflation Protection ETFの過去1年の最高値は19.65でした。19.14 - 19.65内で株価は大きく変動し、19.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

American Beacon Ionic Inflation Protection ETFの株の最低値は？

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF(CPII)の年間最安値は19.14でした。現在の19.23や19.14 - 19.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CPIIの動きはライブチャートで確認できます。

CPIIの株式分割はいつ行われましたか？

Tidal ETF Trust Ionic Inflation Protection ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.28、-0.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.23 19.26
1年のレンジ
19.14 19.65
以前の終値
19.28
始値
19.26
買値
19.23
買値
19.53
安値
19.23
高値
19.26
出来高
6
1日の変化
-0.26%
1ヶ月の変化
-0.88%
6ヶ月の変化
-1.03%
1年の変化
-0.41%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8