Moedas / CORN
CORN: Teucrium Corn Fund ETV
17.76 USD 0.11 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CORN para hoje mudou para -0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.74 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 17.85 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Contrato de futuros de milho. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CORN Notícias
Faixa diária
17.74 17.85
Faixa anual
16.66 20.68
- Fechamento anterior
- 17.87
- Open
- 17.81
- Bid
- 17.76
- Ask
- 18.06
- Low
- 17.74
- High
- 17.85
- Volume
- 78
- Mudança diária
- -0.62%
- Mudança mensal
- 1.43%
- Mudança de 6 meses
- -5.18%
- Mudança anual
- -4.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh