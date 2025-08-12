Dövizler / CORN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CORN: Teucrium Corn Fund ETV
17.70 USD 0.08 (0.45%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CORN fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 17.67 USD ve Yüksek fiyatı olarak 17.88 USD aralığında işlem gördü.
Mısır vadelileri hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CORN haberleri
- Corn Comes Back to Close with Fractionally Mixed Trade
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Corn Weakness Extends to Thursday
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Corn Turns Back Higher on Tuesday
- Corn Pulls Back on Monday, Ignoring Export Business
- Corn Pulling Back on Monday Despite Export Business
- Corn Rallies on Friday Despite Increased Production Estimate
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Corn Slip into Friday’s Close
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
- While Corn Yield Expectations Trend Higher, Weather Remains A Key Factor
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Corn Rally Double Digits into the Long Weekend
- Fed chair powell speech takes center stage on friday
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Petrobras favors corn over cane for ethanol, may exclude Raizen, sources say
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Banco do Brasil facing record agribusiness default levels, CEO says
- Corn futures tumble following WASDE report
Günlük aralık
17.67 17.88
Yıllık aralık
16.66 20.68
- Önceki kapanış
- 17.78
- Açılış
- 17.79
- Satış
- 17.70
- Alış
- 18.00
- Düşük
- 17.67
- Yüksek
- 17.88
- Hacim
- 53
- Günlük değişim
- -0.45%
- Aylık değişim
- 1.09%
- 6 aylık değişim
- -5.50%
- Yıllık değişim
- -4.43%
21 Eylül, Pazar