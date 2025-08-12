FiyatlarBölümler
Dövizler / CORN
CORN: Teucrium Corn Fund ETV

17.70 USD 0.08 (0.45%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CORN fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 17.67 USD ve Yüksek fiyatı olarak 17.88 USD aralığında işlem gördü.

Mısır vadelileri hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
17.67 17.88
Yıllık aralık
16.66 20.68
Önceki kapanış
17.78
Açılış
17.79
Satış
17.70
Alış
18.00
Düşük
17.67
Yüksek
17.88
Hacim
53
Günlük değişim
-0.45%
Aylık değişim
1.09%
6 aylık değişim
-5.50%
Yıllık değişim
-4.43%
21 Eylül, Pazar