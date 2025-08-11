CotationsSections
Devises / CORN
CORN: Teucrium Corn Fund ETV

17.70 USD 0.08 (0.45%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le cours de CORN a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 17.67 USD et à un maximum de 17.88 USD.

Suivez la dynamique de Contrats à terme sur le maïs. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.67 17.88
Range Annuel
16.66 20.68
Clôture Précédente
17.78
Ouverture
17.79
Bid
17.70
Ask
18.00
Plus Bas
17.67
Plus Haut
17.88
Volume
53
Changement quotidien
-0.45%
Changement Mensuel
1.09%
Changement à 6 Mois
-5.50%
Changement Annuel
-4.43%
20 septembre, samedi