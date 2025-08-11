Währungen / CORN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CORN: Teucrium Corn Fund ETV
17.78 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von CORN hat sich heute um 0.00% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei17.76 USD bis zum Hoch von 17.88 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Futures auf Mais. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CORN News
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Corn Turns Back Higher on Tuesday
- Corn Pulls Back on Monday, Ignoring Export Business
- Corn Pulling Back on Monday Despite Export Business
- Corn Rallies on Friday Despite Increased Production Estimate
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Corn Slip into Friday’s Close
- BofA model favors gasoline and gold, underweights Brent in latest commodity outlook
- While Corn Yield Expectations Trend Higher, Weather Remains A Key Factor
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Corn Rally Double Digits into the Long Weekend
- Fed chair powell speech takes center stage on friday
- Commodities: Oil Lower On Prospects Of A Zelensky-Putin Meeting
- Petrobras favors corn over cane for ethanol, may exclude Raizen, sources say
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Banco do Brasil facing record agribusiness default levels, CEO says
- Corn futures tumble following WASDE report
- Corn Gains Pushing to Monday’s Midday
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
Tagesspanne
17.76 17.88
Jahresspanne
16.66 20.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.78
- Eröffnung
- 17.79
- Bid
- 17.78
- Ask
- 18.08
- Tief
- 17.76
- Hoch
- 17.88
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- -5.07%
- Jahresänderung
- -4.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K